В Полярных Зорях пройдет областной праздник духовой музыки «Ритмы души»

08 Мая 2017 года, 14:56

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В Городском Дворце культуры города Полярные Зори 14 мая состоится областной праздник духовой музыки «Ритмы души». В нем примут участие духовые оркестры и ансамбли из Кандалакши, Мончегорска, Полярных Зорь, Кировска и поселка Мурмаши.

В 13:00 пройдет «Плац-концерт» участников мероприятия, которые исполнят сводным составом оркестров известные и популярные произведения. На праздничном концерте в 14:00 зрители услышат пьесы героико-патриотического характера, оригинальные произведения малых форм, обработку народной музыки, переложения классической, эстрадной и джазовой музыки.

Во время проведения праздника в фойе Дома культуры будет представлена выставка работ самодеятельных фотохудожников, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, музыкальные инструменты, аксессуары, нотная и методическая литература, а также аудиозаписи.

Все коллективы будут награждены памятными дипломами участников.