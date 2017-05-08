Концерт в рамках акции «Славься, Мурманская область!» пройдет в Мурмашах

МУРМАНСКЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 8 апреля по 3 июня проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».
В канун 79-летия Мурманской области ДК подарил концерты жителям Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой, в которых приняли участие творческие коллективы областного Дворца культуры и муниципальных культурно-досуговых учреждений.
В этом году открытие акции «Славься, Мурманская область!» прошло во Дворце культуры «Судоремонтник» в Росляково. 6 мая концерт состоялся в Мурманске.
14 мая в 15:00 в Доме культуры «Мурмаши» поселка Мурмаши выступят ансамбль танца «Сполохи», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» и творческие коллективы ДК Кирова.
Финалом акции станет концерт, посвященный Дню рождения области, который состоится в селе Териберка 3 июня.