«Дневник войны» Максима Ивановича Старостина переведен на норвежский язык

08 Мая 2017 года, 17:06

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Уникальный исторический документ – «Дневник войны» Максима Ивановича Старостина, первого секретаря Мурманского обкома ВКП(б) и ключевой фигуры обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны, переведен для норвежских читателей. Об этом пишут РИА Новости.

«Дневник войны» был издан на русском языке в 2014 году. Генеральный консул Норвегии в Мурманске Уле Андерс Линдеман решил перевести записки на норвежский, чтобы читатели королевства больше узнали о военном времени и той роли, которую сыграли советские войска, освобождавшие север Норвегии.

«События, описываемые в дневнике, — это страницы общей истории в жизни Советского Заполярья и Восточного Финнмарка. Борьба за освобождение в суровых северных условиях, исторические события и персонажи, — все это интересно и близко сердцу многим людям по обе стороны общей границы Норвегии и России», — уверен консул.

Консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с Арктическим университетом Норвегии в городе Тромсё, Институтом всеобщей истории РАН, а также Мурманским областным краеведческим музеем инициировало проект, результатом которого стало издание «Дневника войны» на норвежском языке.

С 1 января 1939 года Старостин был переведен в Мурманскую область, где его назначили первым секретарем Мурманского обкома ВКП(б). До начала войны он много сил прикладывал для развития экономики и укрепления заполярных рубежей. Благодаря ему, в 1941 году не были эвакуированы оборудование и материалы, необходимые для обороны области. Он создал легендарную Полярную дивизию, которая защитила Мурманск осенью 1941, организовал выпуск боеприпасов, добивался доставки в Мурманск зениток и самолетов и многого другого.

Осенью 1944 года советская армия гнала противника не только на своей территории: войска Красной Армии в результате Петсамо-Киркенесской операции вошли на территорию Норвегии и освободили Восточный Финнмарк.

© Фото: Елена Ищенко