В Умбе пройдет Международный фестиваль фольклора

08 Мая 2017 года, 19:32

УМБА/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – С 10 по 11 июня в старинном поморском селе Умба пройдет Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа.

Большой песенный праздник уже в восьмой раз примет любителей северного фольклора. 31 коллектив, более 400 человек из Норвегии, Республики Карелия, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, а также коллективы из Эстонии и Крыма представят свои лучшие номера зрителям фестиваля.



Традиционно на мосту через реку Умба гостей встретят жители поселка и участники фестиваля с песнями и шутками, угостят рыбником и квасом, по древней традиции предложат спустить в реку венки и загадать желание, которое обязательно сбудется.

На площади в Умбе развернется «Город мастеров», где свои работы представят народные умельцы. Здесь можно будет понаблюдать за работой мастеров: а это резьба по оленьему рогу, плетение из лозы и бересты, изготовление народной игрушки и традиционной поморской козули, лоскутное шитье и вышивка. Готовые изделия можно приобрести на память.

Гостей фестиваля ждет танцевально-песенно-игровая программа «Северные игромы». Свою работу откроет уникальный «Интерактивный музей»: на открытой площадке творческие коллективы представят традиционные игры, хороводы и сказки, вошедшие в «Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Мурманской области». Во время «Песенного круга» участники представят визитные карточки, расскажут о своих городах и фольклорных коллективах, подарят концертные выступления.