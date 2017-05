Майский Jazz&Blues Cafe

10 Мая 2017 года, 11:56

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - 10 мая в 19:00 Jazz&Blues Cafe приглашает на встречу вечером первого дня короткой майской рабочей недели. Вечер в клубе Ледокол отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» откроют дебютанты группа Owl From Space, вслед за которыми выйдут горячо всеми любимые Евгений Гоман и Анастасия Комарова, продолжающие экспериментировать в области mash-up миксов. Группа The Hoolz в своём выступлении продолжит оттачивать собственные песни, а Лолита предложит собственные трактовки известных песен. Затем Станислав Одиноков виртуозно исполнит подборку традиционных для его программы песен, которые и подведут вечер к завершению.