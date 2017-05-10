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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Культура » Литературный вечер памяти Виктора Тимофеева состоится в научной библиотеке
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 16:16

Литературный вечер памяти Виктора Тимофеева состоится в научной библиотеке


МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 14 мая состоится литературный вечер памяти поэта, публициста, журналиста, заслуженного работника культуры России, почетного гражданина Мурманска – Виктора Леонтьевича Тимофеева.

Гостями вечера станут победители и участники масштабного мурманского фестиваля «Капитан Грэй» для молодых поэтов и писателей, являющегося региональным этапом одного из крупнейших творческих событий России, Межвузовского литературного форума им. Николая Гумилева «Осиянное слово».

«Принять поэтическую эстафету Заполярья предстоит молодым талантам. Елена Захарова и Дарья Высоцкая уже успели выпустить свои первые книги. У других победителей конкурса «Капитан Грэй»: Екатерины Щукиной, Николая Косухи, Марии Беляевой – еще все впереди», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе библиотеки.

На вечере прозвучат стихи молодых авторов, представителей «среднего» поколения мурманских поэтов – Дмитрия Коржова и Ильи Виноградова. В исполнении Елены Фоминой и Александра Базанова прозвучат песни на стихи поэтов Севера.

Начало в 15:00.

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