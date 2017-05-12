Фотовыставка «Во сне и на Яру» откроется в ДК Кирова

12 Мая 2017 года, 15:24

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 17 мая в 18.30 приглашает мурманчан на открытие фотовыставки «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Автор представит 40 художественных пейзажных работ, которые были сделаны в Мурманской области и Карелии. Фотохудожник постарался показать красоту и гармонию северной природы в цветовых образах, в нюансах света, в преломлениях, отражениях и угасаниях.

Павел Алексеев увлекается фотографией с восьми лет, является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.