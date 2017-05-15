Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в мурманском краеведческом музее

15 Мая 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 20 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», посвященная столетию Великой русской революции, Году экологии и Международному Дню музеев.

Церемония открытия акции состоится в 18:00 на площадке перед центральным входом в музей. В ней примут участие оркестр Штаба Северного флота и учащиеся Детской театральной школы.

Посетители смогут познакомиться с общественными и ведомственными музеями Мурманска, принять участие в акции «Я - экскурсовод», в интеллектуальной игре «60 секунд» и в Краеведческом диктанте; создать стенгазету «Музейная молния», посетить выставку «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» из Музея современной истории России (Москва), а также принять участие в гашении музейного штемпеля. Впервые в музее выступят «Арктический театр» и артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров.

На музейных площадках выступят традиционные участники «Ночи музеев»: Мурманский телевизионный клуб, клубы исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Фьорд», танцевальная студия «Пустошь», музыкальные коллективы ДК Ленинского округа, «Иннсмут» и «GlamMusic», а также магазин настольных игр «Freshgame».

Пройдут акция «Дерево Победы» от добровольческого движения «ЗОВ», акция по сбору макулатуры, кроссбукинг, тематические фотоссессии и фотосушки на темы «Я родился!» и «Мое пионерское лето».