Областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару» пройдет в Мурманске

15 Мая 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 19 по 21 мая и на турбазе «Арктика» пройдет областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару», посвященный Году экологии в России.

В фестивале примут участие исполнители из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Гаджиево, Полярного, Заозерска и села Тулома.

19 мая в 18:00 в областной «Кировке» состоится концерт гостей фестиваля «Возьми гитару», а 21 мая в 14:00 – гала-концерт и торжественное награждение.

20 мая фестивальный день пройдет на турбазе «Арктика». Для участников будут проведены мастер-классы и творческие мастерские: Александр Иванов (Москва) расскажет, как найти свой метафорический образ, а Елена Гудкова (Санкт-Петербург) даст советы о том, как определить стиль, подобрать интонацию и завоевать признание зрителей.

По традиции, в рамках фестиваля состоится турнир по волейболу среди сборной команды клуба авторской песни «Пять углов» и сборной бардов Мурманской области. В этот же день в «Большом фестивальном концерте» прозвучат лучшие песни участников.