Мурманский областной художественный музей присоединится к акции «Ночь музеев»

15 Мая 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – На всех площадках Мурманского областного художественного музея 20 мая начнётся ежегодная акция «Ночь музеев».

В главном здании акция стартует в 17:00. Посетители примут участие в открытии выставки «Древо жизни», подготовленной выпускниками II курса «Школы юного музейщика», смогут посетить экскурсии по выставкам, послушать музыкальные композиции и поучаствовать в конкурсах и мастер-классах: «Мезенская роспись» с заслуженным художником России Раисой Чебатуриной, «Плетение пояса» с главным хранителем фондов музея Натальей Клишиной, мастер-класс по технике мокрого валяния с сотрудником музея Александрой Шакировой. Здесь же будет работать детская площадка и кафе.

В отделе музея в здании филармонии акция начнется в 15:00. Здесь откроется выставка «Твоё здоровье в твоих руках», посвящённая Году экологии, Неля Макеева, Татьяна Калаева и заслуженный художник России Виталий Бубенцов проведут мастер-классы для посетителей. Здесь же состоится показ документального фильма «Императорская российская академия художеств», сотрудники музея проведут для гостей викторины и экскурсии по выставкам.

В отделе народного искусства и ремёсел «Ночь музеев» стартует в 18:30. Здесь пройдет выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвящённая 10-летию клуба «Махаон». «Дом ремёсел» предложит мастер-классы по созданию куклы «Веснянку» и авторской ткани в технике крези-вул, научиться делать брошь в стиле «бохо» и лепить из глины на гончарном круге. Также состоится демонстрационный мастер-класс росписи по ткани «Батик-дегустация» и беспроигрышная лотерея «Шёлковый комплимент».

Закрытие акции, подведение итогов конкурсов и награждение победителей состоится в 00:00 в главном здании художественного музея.