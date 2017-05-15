«Ночь музеев» состоится в Историко-краеведческом музее города Полярный

15 Мая 2017 года, 14:44

ПОЛЯРНЫЙ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Историко-краеведческий музей города Полярный присоединится к акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая.

Главной темой акции станут многообразие флоры и фауны Кольского полуострова и проблематика взаимодействия человека и природы, так как 2017 год объявлен в России Годом экологии. Торжественное открытие акции состоится в 15:00.

Развлечения по душе найдутся для всех возрастов. Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» представит интерактивную выставку «Титовский рубеж». Всех любителей hand-made ждут творческие мастерские, в том числе и на экологическую тематику.

Узнать историю Полярного или проверить свою информированность в вопросах истории и природы региона можно, пройдя квест «Загадки Кольского края», приняв участие в «Арктических уроках» и выполнив тестовые задания Краеведческого диктанта. Во время акции состоится презентация аудиогида «Природа Кольского Севера», разработанного на базе платформы izi.TRAVEL.

Детей на Ночи музеев ждет аквагрим, мастер-класс по живописи «Рисуй!». Детский театральный коллектив «Мандаринка» покажет интерактивный спектакль «Мы-за!».

В этом году впервые для посетителей Ночи музеев будет открыта музейная библиотека, где можно будет познакомиться с редкими изданиями, познакомится с дореволюционной азбукой и научиться писать перьевыми ручками.

Вечернюю программу представят литературная гостиная «Любимая книга – умный друг» с участием артистов театра-студии «Балаганчик» и литературно-музыкальное путешествие «Из Мурманска – в Буэнос-Айрес», в которое зрители попадут благодаря поэту Алексею Башкирову и участникам камерного ансамбля «Камертон».

В течение дня в музее будут работать организованные зоны для фотосессий и буфет.