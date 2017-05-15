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Главная » Культура » Детской школе искусств Полярных Зорь исполнилось 50 лет
 
 
 
 
15 Мая 2017 года, 15:45

Детской школе искусств Полярных Зорь исполнилось 50 лет


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Детской школе искусств города Полярные Зори 12 мая состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию 50-летнего юбилея школы.

12 мая 1967 года в поселке Зашеек была открыта Детская музыкальная школа. Строительство Нового города (так тогда называли Полярные Зори) только начиналось, поэтому школу расположили в посёлке в вагончике. На тот момент в ней занималось всего 14 учащихся с одним штатным педагогом.

К 1974 году в школе занималось уже более 150 детей, а коллектив преподавателей составлял 15 человек. В 1979 году школа переехала в посёлок Полярные Зори в новое здание. Коллектив преподавателей вырос до 30, а учащихся было уже 270.

Сегодня для 470 учащихся созданы прекрасные условия для индивидуальных и групповых занятий, в школе есть большой концертный зал на 240 мест, костюмерная и библиотека.

В 2015 году Детская школа искусств вошла в список школ-победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» Мега-проекта «Одаренные дети и молодёжь».

«Сегодня на ваших плечах лежит особая ответственность – продолжать прекрасные традиции и воспитывать новые поколения. Мы благодарим вас за любовь к искусству, которую вы передаете детям. Гордимся вашими победами и выражаем признательность за безграничную преданность своему делу. Желаем творческих успехов, одаренных учеников, здоровья и благополучия!», – поздравил школу глава города Максим Пухов.

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