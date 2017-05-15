Областная выставка цветущих комнатных растений пройдет в ДК Кирова

15 Мая 2017 года, 17:38

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 21 мая с 11:00 до 17:00 приглашает всех мурманчан и гостей города на традиционную областную выставку комнатных растений «Цветущий май».

Дворец встретит гостей цветущей поляной сотен фиалок, стрептокарпусов, пеларгоний, бегоний и других прекрасных растений.

Участники объединения «Многоцветие Севера» со всей Мурманской области привезут лучшее из того, что цветет в их домашней коллекции.

В рамках выставки в 14:00 состоится лекция, во время которой коллекционеры дадут советы о том, как сохранить цветы во время отпуска, как сделать правильно смесь для растений, как притенить цветы от прямого солнца и многие другие.