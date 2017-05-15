Краеведческий музей Ковдора примет участие в акции «Ночь музеев»

15 Мая 2017 года, 16:14

КОВДОР/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Ковдорский районный краеведческий музей 20 мая примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», посвященной Году экологии в России.

Посетителей ждут видеосюжеты и мультфильмы о природе, а также мастер-классы по изготовлению поделок из вторичного сырья, которые проведут клуб «Сударушка». Своими концертами порадуют фольклорный ансамбль «Капель» (МАУК ГДК) и исполнители бардовской песни Ольга Зенкина и Александр Алмакаев.

Среди гостей «Ночи музеев» – туристический клуб «горизонт» и юные друзья природы (МБОУ СОШ №1), ДГК «КовдорГЕО» и волонтеры «Ковдорского экологического десанта».

Начало акции в 18:00. Музей открыт до 22:00, вход свободный. Весь вечер будут проводиться экскурсии по выставкам и экспозициям.