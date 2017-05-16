В музейно-выставочном комплексе АО «Апатит» пройдет «Ночь музеев»

16 Мая 2017 года, 14:00

КИРОВСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Музейно-выставочный центр АО «Апатит», расположенный в Кировске, 20 мая приглашает всех желающих на традиционную акцию «Ночь музеев».

В программе акции – шоу мыльных пузырей, детский фейс-арт, демонстрации светящихся минералов, лекции и мастер-классы. Своими выступлениями гостей порадуют студия восточного танца «Малика», шоу-группа «Рада», инструментальный дуэт Анатолия Грабчака и Юрия Кругликова, а также команда КВН «Регион-51».

Некоторые мероприятия требуют предварительной записи – например, сходка «РечЬка». Нужно записываться и на мастер-класс по брейк-дансу, не забыв взять с собой спортивную одежду и сменную обувь. Геологический квест имеет ограничение по количеству участников: первые 21 человек будут разделены на три команды, присоединиться возможности не будет.

Двери музея откроются в 18:00, до этого времени он будет закрыт. Завершатся мероприятия в 00:00. Вход свободный.

С полной программой «Ночи музеев» в МВЦ АО «Апатит» можно найти здесь.