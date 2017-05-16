«Ночь музеев» пройдет в Историко-краеведческом музее Печенгского района

НИКЕЛЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Историко-краеведческий музей Печенгского района 20 мая примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».
Мероприятия начнутся в 17:00 со встречи с президентом Ассоциации Кольских саамов Еленой Яковлевой и с руководителем Цента коренных малочисленных народов Севера Надеждой Чупровой.
Также гостей ждет выставка элементов саамских костюмов и рукоделия, мастер-класс по изготовлению оберега, развлекательная программа для детей, чтение стихов и выставка картин.
Кроме того, все желающие смогут посетить лекцию-презентацию об истории Никеля 1938-1939 гг. и выставку-презентацию о судьбе личных вещей бойцов РККА.
Полную программу можно посмотреть здесь.