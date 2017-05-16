Мончегорский музей цветного камня приглашает на «Ночь музеев»

16 Мая 2017 года, 16:38

МОНЧЕГОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Мончегорский музей цветного камня имени В. Н. Дава присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая.

Мероприятия начнутся в 15:00 с экскурсии по музею «Мир самоцветов». Далее гостей ждет открытие «Ночи музеев» и встреча «Природа в жанре анимации», где им продемонстрируют мультфильмы творческой площадки «ЭкоКадр».

С 18:00 посетители смогут принять участие в мастер-классах «Цветы из кожи» и «Вязаное чудо», после чего посмотреть документальный фильм из цикла «Великолепие камня».

Кроме того, весь день будут работать выставки «Этих дней позабыть нельзя!», «Дерево счастья» и «Эко-сумка покоряет мир!».

Музей будет открыт до 21:00. Вход свободный.