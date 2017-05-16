«Ночь музеев» состоится в Музее истории Мончегорска

17 Мая 2017 года, 10:00

МОНЧЕГОРСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Музей истории Мончегорска приглашает горожан и гостей города принять участие в традиционной акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая.

Она начнется в 18:00 с квеста «Бегущий Мончегорск». Принять участие могут все желающие, возраст не ограничен. Квест проходит в трех категориях: пешая, велосипедная и автомобильная. Победители получат призы, награждение в 21:00.

В 18:30 гостей музея ждут три события: просмотр кинокомедии «Старики-разбойники», турниры по настольным играм «Блиц Домино» и «Спринт Лото», а также мастер-класс по изготовлению северных народных кукол.

Просмотр фильма «Два дня» начнется в 21:00, работать музей будет до 22:00. Во время акции можно познакомиться с экспозицией музея и временными выставками, совершить экскурсию на комбинат «Североникель» в очках виртуальной реальности, а детей ждут игры и пазлы.

Фото: Иванна Сорокина