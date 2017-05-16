Отдел истории, культуры и быта терских поморов присоединится к «Ночи музеев»

17 Мая 2017 года, 10:40

УМБА/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В территориальном Отделе истории, культуры и быта терских поморов 20 мая состоится Всероссийская акция «Ночь музеев».

Акция начнется в 18:15 с презентации «Земля – наш дом». В 19:30 гостей ждет конкурсная программа «Эко марафон», а в 20:20 – эко-акция «Мы сажаем сеянцы», в рамках которой пройдет высадка сеянцев сосны и закладка Сосновой аллеи на территории музея.

Презентацию «Исчезнувшие животные» можно будет посмотреть в 21:30, нарисовать эко-плакат – в 22:10. А с 23:20 до 00:30 все желающие приглашаются на мастер-класс «Новая жизнь старых вещей».

Фото: Alexey&Galina Ts