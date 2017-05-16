Джазовый калейдоскоп в клубе Ледокол

17 Мая 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня 17 мая в 19:00 Jazz&Blues Cafe приглашает всех на музыкальный вечер с большим количеством участников и с самой разнообразной музыкой от джаза до фолка и mash-up.

Будет представлено 7 музыкальных направлений и около 40 музыкантов выйдут на сцену проекта:

19:30 – 20:30 Специальная программа «В кругу друзей». Выступление учащихся эстрадного отделения ДМШ им. Э.С.Пастернак (г. Североморск)

20:30-21:50 The Winners ДМШ № 3 (г.Мурманск)

21:50 – 22:10 «ВасяНастя»

21:10 – 21:30 Эстрадная часть госпрограммы, студенты МКИ: Гитара - Константин Иванов, бас - Павел Вагурин, клавиши - Павел Фадеев, барабаны - Диана Михеева.

21:30 – 22:00 Евгений Гоман и Анастасия Комарова

22:00 – 22:40 The Hoolz

22:40 – 23:00 Станислав Одиноков и Алексей Рейман