Подведены итоги областного конкурса «Поющий Мурман»

АПАТИТЫ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В. К. прошел финал областного конкурса вокального искусства «Поющий Мурман».
Уровень исполнительского мастерства продемонстрировали 37 вокально-хоровых коллективов и 49 солистов академического, народного и эстрадного жанров государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Всего – 336 человек.
Обладателем Гран-при стал народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Любава» ДК Кирова, руководитель – Андрей Серов.
С полным списком победителей и призеров можно ознакомиться на сайте Дворца культуры.