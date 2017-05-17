Юбилейное представление «30 лет с «Комплиментом» пройдет в ДК Кирова

17 Мая 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Цирк «Комплимент» 21 мая в 15:00 приглашает на юбилейное представление «30 лет с «Комплиментом», которое состоится в областном Дворце культуры народного творчества им. С. М. Кирова.

За этот период многие участники коллектива неоднократно становились Лауреатами областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов циркового и эстрадного искусства, а некоторые из них перешли на профессиональную сцену.

На юбилейном представлении юные артисты покажут свои номера в нескольких цирковых жанрах: акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика и оригинальный жанр. В концертной программе примут участие гости юбиляров: апатитский цирк «Улыбка», кировский цирк «Дружба» и цирк «Серпантин» из Росляково.