В Мурманске завершился V Международный фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звезды»

17 Мая 2017 года, 15:21

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова прошел V Международный фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звезды», в котором приняли участие 48 семей, более 150 человек.

В программе фестиваля участники посетили Краеведческий музей, Художественный музей (центр ремесел), атомоход «Ленин», парк аттракционов «Activity Park», совершили обзорную экскурсию по Мурманску, приняли участие в клубе-лаборатории «Организация совместной творческой деятельности в семейно-творческом коллективе и семейном клубе».

Гости фестиваля выступили с концертами на площадках Мурманской области. Так, семейный театральный коллектив «Подсолнух» из Полярных Зорь подарил воспитанникам мурманского Специализированного Дома ребенка кукольную сказку «Колобок», а в педагогическом колледже выступил семейный фольклорный ансамбль «Золотая веточка» из Санкт-Петербурга. В санатории «Лапландия» поселка Мурмаши концерт дали семья Муони из Петрозаводска, семья Бут из Полярного, семейный ансамбль «Родные люди» и семейный ансамбль Кондратьевых из Ревды.

В минувшее воскресенье в областном Дворце прошел гала-концерт и торжественная церемония награждения участников. Зрители увидели на сцене лучшие хореографические, театральные, цирковые и вокальные номера.

Обладателем Гран-При Международного фестиваля-конкурса семейного творчества «Полярные звезды» стала семья Бут из Централизованной клубной системы города Полярный.

Специальным дипломом «За сценический дебют» наградили Дмитрия Морозова, участника семейного коллектива «ДЭЮВО - дэнс» из Центра развития ребенка Архангельской области.

С полным списком победителей и призеров фестиваля-конкурса «Полярные звезды» можно ознакомиться на сайте ДК Кирова.

В рамках фестиваля-конкурса прошло награждение семей Мурманской области почетными знаками «Материнская слава» и Памятными адресами губернатора Мурманской области.