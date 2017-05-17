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Главная » Культура » В Полярных Зорях состоялся областной праздник духовой музыки «Ритмы души»
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 14:56

В Полярных Зорях состоялся областной праздник духовой музыки «Ритмы души»

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ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Городском Дворце культуры города Полярные Зори прошел областной праздник духовой музыки «Ритмы души». В нем приняли участие три духовых оркестра, ансамбль духовых инструментов и имидж-класс «Элегия» из Кандалакши, Мурманска, Полярных Зорь и Кировска.

На площади перед Дворцом участники исполнили сводным составом оркестров известные и популярные произведения, а в зрительном зале – пьесы героико-патриотического характера, оригинальные произведения малых форм, обработку народной музыки, переложения классической, эстрадной и джазовой музыки.

Обладателем Диплома I степени стал духовой оркестр Дворца культуры «Металлург» из Кандалакши, руководитель – Николай Стороженко; Диплома II степени - духовой оркестр Кировского городского Дворца культуры, руководитель – Анатолий Брацун; Диплома III степени – духовой оркестр Городского Дворца культуры города Полярные Зори, руководитель – Игорь Посацкий.

В этот день в фойе Дворца культуры была представлена выставка работ самодеятельных фотохудожников, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, музыкальные инструменты, аксессуары, нотная и методическая литература, а также аудиозаписи.

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