Североморский Музейно-выставочный комплекс приглашает на «Музейные сумерки»

СЕВЕРОМОРСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Североморский Музейно-выставочный комплекс приглашает на мероприятия акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая.
Акция, которая пройдет в музее Североморска, называется «Музейные сумерки». В ее рамках в 16:00 начнется мастер-класс по флористике, затем состоится церемония награждения участников акции «Вместе с музеем». В 18:30 гостей музея порадует концерт ансамбля солистов эстрадной песни «Все звезды», а в 19:30 пройдет мастер-класс по изготовлению цветов из фоамирана.