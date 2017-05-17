Музеи Мурманской области примут участие в акции «Ночь музеев»

17 Мая 2017 года, 18:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Музеи Мурманской области присоединятся к акции «Ночь музеев», которая состоится 20 мая.

Ежегодная Всемирная акция «Ночь музеев» пройдет почти в 2000 музеях мира. Она приурочена к празднованию Международного дня музеев, приходящегося на 18 мая. В этом году она посвящена Году экологии в России и столетию Октябрьской революции.

В Мурманском областном краеведческом музее гостей ждут интеллектуальная игра «60 секунд» и Краеведческий диктант, выставка «Революционный 1917. Документы свидетельствуют», яркие выступления, акция по сбору макулатуры, фотоссессии и фотосушки.

Мурманский областной художественный музей проведет мероприятия в рамках акции на всех трех площадка. Посетители смогу принять участие в конкурсах и мастер-классах, посетить экскурсии и выставки, послушать музыкальные композиции.

Музей истории Мурманского морского пароходства предлагает всем желающим посетить обзорную экскурсию по музею и послушать рассказ об освоении Северного морского пути.

В Историко-краеведческом музее Печенгского района пройдут важные встречи, выставка элементов саамских костюмов и рукоделия, мастер-классы и презентации.

Историко-краеведческий музей Полярного предлагает творческие мастерские, квесты и Краеведческий диктант. Впервые для посетителей Ночи музеев будет открыта музейная библиотека.

Ковдорский районный краеведческий музей представит видеосюжеты и мультфильмы о природе, мастер-классы по изготовлению поделок из вторичного сырья, экскурсии и концерты.

Музейно-выставочный центр АО «Апатит» порадует концертами, демонстрацией светящихся минералов, лекциями и мастер-классами. Гости также смогут принять участие в сходке и в геологическом квесте.

В Мончегорском музее цветного камня имени В. Н. Дава пройдут экскурсия по музею, выставки и мастер-классы. Посетителям покажут мультфильмы и документальный фильм из цикла «Великолепие камня».

Музей истории Мончегорска приглашает пройти квест, посетить кинопросмотр и сыграть в настольные игры. Во время акции можно будет совершить экскурсию по музею и принять участие в мастер-классах.

Территориальный Отдел истории, культуры и быта терских поморов предлагает гостям конкурсы, презентации и мастер-классы, а также поучаствовать в посадке сеянцев сосны.

В Североморском Музейно-выставочном комплексе состоятся мастер-классы и концерт.