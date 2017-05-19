Мини-выставка «Пионерии – 95 лет!» открылась в краеведческом музее

19 Мая 2017 года, 12:20

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 17 мая открылась мини-выставка «Пионерии – 95 лет!» из цикла «Сделано в СССР».

19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании Всесоюзной пионерской организации при ЦК ВЛКСМ. С тех пор ежегодно 19 мая отмечается как День пионерии.

В витрине представлены символы Всесоюзной пионерской организации: пионерское знамя, отрядный флаг, горн, барабан, красная пилотка, пионерский значок и главный личный символ пионера – пионерский галстук, о котором поэт Степан Щипачёв писал: «Как повяжешь галстук – береги его!».

Кроме этого, на выставке посетители увидят приказ о награждении пионеров Мурманской области медалью «За спасение утопающих» и вымпел лучшему отряду за сбор макулатуры.

Выставка работает до 26 июня.

Фото: LiveInternet