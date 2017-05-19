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Главная » Культура » День славянской письменности и культуры отметят в Мурманске
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 13:08

День славянской письменности и культуры отметят в Мурманске


МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Ежегодно, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры. Именно России святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий передали кириллическую азбуку, которой мы пользуемся в настоящее время.

Мало кто знает, что Мурманск стал первой столицей этого большого праздника, возрожденного в Мурманской области в 1986 году.

Накануне состоятся митинг и возложение цветов к памятным доскам писателей Владимира Смирнова, Виталия Маслова, Александра Миланова, Викдана Синицына, Александра Подстаницкого и Николая Блинова.

24 мая в 10:30 на площади Первоучителей пройдут возжигание свечи и торжественный молебен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В 12:00 в рамках праздника состоится шествие учащихся, интеллигенции и участников конкурса детской рукописной книги от гостиницы «Азимут» к площади Первоучителей.

В 12:15 историки, литераторы, учителя, победители конкурсов, школьники, молодёжь и коллективы художественной самодеятельности примут участие в празднике «Слово».

В этот же день в 13:00 в зрительном зале Дворца культуры пройдет праздничный концерт хоровой музыки. Жителям и гостям города будут представлены лучшие номера хоровых коллективов детских школ искусств Мурманской области и Мурманского колледжа искусств.

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