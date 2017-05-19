Традиционная фотовыставка «Сушка» пройдет в Мурманске 4 июня

19 Мая 2017 года, 14:22

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Традиционная фотовыставка «Сушка» в этом году состоится в Мурманске 4 июня. Мероприятие, согласованное с администрацией города, пройдет в сквере на ул. Ленинградской с 15:00 до 18:00.

Впервые мероприятия прошло в 2012 году, организаторами выступили молодые самодеятельные фотографы из Мурманска.

В этом году акция состоится уже в шестой раз. «Сушка» — это народная акция по обмену фотографиями. Каждый может принести и повестить «на просушку» свое фото, а по окончании мероприятия — унести с собой любое понравившееся чужое. На обороте фотографии можно оставить свои контакты, а также стихи и пожелания в адрес нового владельца фото.