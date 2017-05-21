Творческая мастерская по хореографическому искусству пройдет в ДК Кирова

22 Мая 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 27 мая в 10:00 состоится очередная встреча в творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис» на тему «Теория ошибок. Актуальные проблемы композиции и драматургии танца».

Руководители танцевальных коллективов региона ознакомятся с планом работы ДК Кирова и культурно-досуговых учреждений области на второе полугодие 2017 года, посетят лекционно-практические занятия на темы «Окончание номера, как проявление авторской концепции и драматургии жанра», «Значение структуры в композиции танца» и «Специфические ошибки при использовании различных приемов композиционного построения танца», а также посмотрят видео лучших номеров коллективов-участников конкурса «Душа России».

Мероприятие проводит ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества ДК Кирова, отличник просвещения России Виктор Выдрин.