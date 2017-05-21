Концерт, посвященный Дню Рождения Мурманской области, пройдет в ДК Кирова

22 Мая 2017 года, 11:46

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – На крыльце областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 28 мая в рамках культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!» пройдет концерт, посвященный Дню рождения Мурманской области. В этом году ей исполняется 79 лет.

Открытие состоялось в Росляково 8 апреля. В течение двух месяцев коллективы Дворца культуры и Кольского края представляли зрителям свои лучшие хореографические, вокальные и цирковые номера в Мурманске, поселках Мурмаши, Шонгуй, Сафоново, Кильдинстрой и Молочный.

В 14:00 юных мурманчан ждет игровая программа для детей, во время которой ребята примут участие в викторинах и конкурсах, отгадают загадки и узнают полезную информацию о родном крае.

В 15:00 на крыльце ДК свои лучшие номера подарят коллективы Дворца культуры.

Финал культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!» пройдет в селе Териберка 3 июня.