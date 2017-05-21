В Краеведческом музее пройдет занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры

22 Мая 2017 года, 12:48

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – На базе Мурманского областного краеведческого музея 23 мая в 14:00 пройдет музейное занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается во многих странах 24 мая.

В рамках мероприятия школьники узнают историю появления и развития славянской письменности и познакомятся с основами палеографии. Интерактивная часть занятия включает в себя работу в группах: ребята поупражняются в чтении старинных текстов и попробуют сами оформить их в старославянском стиле.

Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Болгарские просветители создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся и сейчас. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.

В рамках праздника также состоится шествие от гостиницы «Азимут» к площади Первоучителей и концерт в ДК Кирова. Накануне Дня славянской письменности и культуры пройдет возложение цветов к памятным доскам писателей.