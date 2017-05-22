Интерактивная площадка «Стражи границы. Лето 1941-го» пройдет в Краеведческом музее

22 Мая 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Мурманской области 27 мая в 16:00 силами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» на базе Мурманского областного краеведческого музея проводит интерактивную площадку «Стражи границы. Лето 1941-го».

Площадка посвящена Дню пограничника. Каждый ее гость площадки сможет изучить униформу, снаряжение, обмундирование и макеты оружия пограничников НКВД СССР по состоянию на лето 1941 года.

Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» – это студенческое общественное объединение, созданное при Мурманском арктическом государственном университете. Целью группы является изучение военной истории России, военно-историческая реконструкция подразделений РККА (стрелковое отделение и пограничники), участие в выставках, интерактивных площадках, иных мероприятиях. Руководитель коллектива – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ Александр Чапенко.

День пограничных войск или День пограничника был установлен Указом Президента №1011 от 23 мая 1994 года «Об установлении Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск». С тех пор 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск.