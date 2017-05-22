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Главная » Культура » В Мурманске откроется выставка «Звёздные войны»
 
 
 
 
22 Мая 2017 года, 14:23

В Мурманске откроется выставка «Звёздные войны»


МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 22 мая начнет работу выставка «Звёздные войны» из частной коллекции Александра Петрова.

На выставке посетители увидят редкие коллекции фигурок, комиксов, плакатов, открыток из культовой фантастической саги «Звёздные войны».

Александр Петров занимается дизайном и строительством, в свободное время путешествует по разным странам. Северянин заинтересовался Вселенной «Звездных войн» еще в 1990-е годы, когда сестра привезла ему фигурку «Истребитель-перехватчик» из кинофильма «Звездные войны».

На данный момент у Александра в коллекции уже более 1000 экспонатов. Среди них есть уникальные коллекционные карточки 1983 года, комиксы 1970-1980-х годов, фантастический космический истребитель во вселенной «Звёздных войн» «Тай-истребитель» 1978 года, изготовленный в Мексике, а также российские фигурки и комиксы 1990-х годов, которые на данный момент являются большой редкостью.

В 2015 году Петров вступил в 501 Легион – добровольную фанатскую организацию, созданную для объединения сил всех поклонников, обладающих аутентичными костюмами вселенной «Звездных войн», цель которой – популяризация «Звездных войн», содействие созданию костюмов и благотворительность.

В 2015 году Александр в костюме штурмовика принимал участие в выставке «Секреты штурмовиков» на Цветном бульваре, а 2016 году в Благотворительном аукционе в Сristal Room Baccarat.

Выставка будет работать до 30 августа.

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