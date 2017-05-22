Более 11 тысяч жителей Мурманской области стали участниками акции «Ночь музеев»

22 Мая 2017 года, 16:12

Фото: Андрей Сычев

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Музеи Мурманской области 20 мая приняли участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», посвященной столетию Великой русской революции, Году экологии и Международному Дню музеев.

Открытие акции в Мурманском областном краеведческом музее состоялось в 18:00. Посетители познакомились с пандой WWF, приняли участие в открытии выставки «Звездные войны» и в интеллектуальной игре «60 секунд», проверили знания в Краеведческом диктанте, посетили выставку «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» и посетили «Виртуальный 4G-тур по Заполярью».

В рамках межмузейного сотрудничества состоялась акция «4 музея – 4 истории», по итогам которой была сделана стенгазета «Музейная молния». В Региональном центре краеведения был создан «Лекторий». На музейных площадках прошли концерты.

Мероприятия проходили до 00:00. За это время краеведческий музей посетило 3050 человек.

В главном здании Мурманского областного художественного музея акция стартовала в 17:00. Посетители приняли участие в открытии выставки «Древо жизни», посетили другие выставки музея, послушали музыкальные композиции и поучаствовали в конкурсах и мастер-классах.

В отделе музея в здании филармонии акция началась в 15:00. Гости «Ночи музеев» приняли участие в открытии выставки «Твоё здоровье в твоих руках», в мастер-классах, викторинах и экскурсиях. В отделе народного искусства и ремёсел мероприятия начались в 18:30. Здесь также прошли мастер-классы и выставка «Взмах шёлковых крыльев».

Закрытие акции, подведение итогов конкурсов и награждение победителей состоялось в 00:00. В ней приняли участие 6404 человека, среди них 2096 детей.

Всего в Мурманской области акцию «Ночь музеев» посетило примерно 11 400 человек, сообщили «Би-порту» в региональном Комитете по культуре и искусству.