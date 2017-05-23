В «Ночь музеев» мурманчане прошли «дорогой 4G»

23 Мая 2017 года, 15:15

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Компания «МегаФон» приняла участие в традиционной «Ночи музеев», организовав собственную площадку в Мурманском краеведческом музее. Жители города прошли вместе с оператором путь развития сети 4G в регионе и познакомились с аналогом системы «Умный дом» — Life Control.

«МегаФон» уже третий год подряд поддерживает «Ночь музеев» в Мурманске. В этом году в акции приняли участие более 3 000 мурманчан. Кроме основной экспозиции они могли осмотреть площадки партнеров — в частности, пройти своего рода квест, угадав по фото города, в которых «МегаФон» уже запустил мобильную связь четвертого поколения. Выполнять задания помогало специальное мобильное приложение, а те, кто отметил на карте области все 18 городов, где оператором установлены базовые станции 4G/LTE, получали призы.

Также на площадке «МегаФона» можно было узнать подробнее обо всех мобильных услугах и таких инновационных продуктах, как система Life Control, помогающая обеспечивать безопасность дома. Датчики системы реагируют на появление дыма, протечку воды или открытие дверей и окон и оперативно извещают владельца дома обо всех нештатных ситуациях. Посетители краеведческого музея могли ознакомиться с датчиками и получить полную информацию о каждом из них с помощью QR-кодов.

Интерактивную площадку оператора посетили сотни горожан, а также почетные гости — председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов и директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук. Она отметила, что «МегаФон» не просто в течение нескольких лет поддерживает акцию «Ночь музеев», но и каждый раз наглядно показывает, как с помощью высоких технологий можно привлекать внимание к истории и географии нашего края — в частности, «посетив» все города, где работает сеть 4G.