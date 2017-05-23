В Мурманске состоится концерт хоровой музыки

23 Мая 2017 года, 16:06

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В зрительном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 24 мая в 13:00 пройдет праздничный концерт хоровой музыки, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Перед жителями и гостями города выступят камерный хор «Amadeus», хоровые коллективы детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств. Дирижер – Валерий Иванов, заслуженный артист России, преподаватель Мурманского колледжа искусств. Впервые хор выступит в сопровождении камерного оркестра «Баренц-камерата» под управлением Андрея Скороходова.

В программе концерта прозвучат произведения известных российских композиторов-песенников – Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой, Дмитрия Кабалевского, Исаака Дунаевского, Вениамина Баснера.