Мурманский областной театр кукол получил грант Президента в размере 1 млн рублей

23 Мая 2017 года, 17:42

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной театр кукол подготовил и представил на соискание гранта Президента России проект «Саамские сказки народам севера».

На основании Распоряжения президента «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» Мурманскому областному театру кукол присужден грант в размере 1 млн рублей.

В рамках реализации проекта планируется поставить спектакль на основе сказок, преданий и традиций саамов, а также провести гастроли театра с новым спектаклем по местам компактного проживания саами, отдаленным труднодоступным населенным пунктам и ЗАТО. Спектакль увидят жители Ловозера, Краснощелья и Ревды, села Лопарского, поселка Енский, Териберки, Туманного и ЗАТО Островной.

Сроки реализации проекта июнь – ноябрь 2017 года.

За последние два года Мурманский театр кукол получает уже третий Федеральный грант на постановку детских спектаклей и гастролей по городам и поселкам Мурманской области.