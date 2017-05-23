Артисты Мурманского драмтеатра примут участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры

24 Мая 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается в России с 1986 года. Он был возрожден именно в Мурманске. Участниками первого праздника в рамках традиционных литературных встреч «Дни Баренцева моря» стали писатели: В. Маслов, В. Смирнов, В. Тимофеев, О. Воронова, Б. Орлов, Н. Колычев и другие.

Празднование Дня славянской письменности и культуры в Мурманске начнется 24 мая в 10:30 на площади Первоучителей. Здесь разожгут свечи и проведут торжественный молебен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Артисты Мурманского областного драматического театра примут участие в праздничном шествии творческой интеллигенции и школьников от гостиницы «Азимут» к памятнику Кириллу и Мефодию.

Начало шествия в 12:00.