В Мурманске отметили День славянской письменности и культуры

24 Мая 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. В Мурманске праздничные мероприятия начались с возжигания свечи у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и торжественного молебна на площади Первоучителей.

По традиции по центральным улицам прошла колонна школьников и творческой интеллигенции. В торжественном шествии приняла участие губернатор Марина Ковтун. Затем перед зданием Мурманской областной научной библиотеки состоялся праздник «Слово», в рамках которого выступили творческие коллективы города Мурманска, прозвучали поздравления от регионального отделения Союза писателей России и духовенства. Губернатор наградила победителей конкурса на лучшее украшение праздничных колонн, участвовавших в шествии.

День славянской письменности и культуры возродился в 1986 году в Мурманске по инициативе известного мурманского писателя Виталия Маслова и в 1991 году указом Президента Российской Федерации был объявлен государственным.