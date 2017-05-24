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Главная » Культура » Праздник «Териберская волна» пройдет в Териберке
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 16:50

Праздник «Териберская волна» пройдет в Териберке


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В селе Териберка 3 июня пройдет областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области. Это станет кульминационным мероприятием акции «Славься, Мурманская область!».

В 2013 году мероприятия в честь 75-летия региона завершились концертом «Славься, мурманская область!». После этого было принято решение до 2018 года проводить одноименную акцию ежегодно. Финальные концерты совпадали с днем рождения области и проводились в знаковых местах: в Коле, Ловозере и Варзуге. Всего было дано 44 концерта в 29 населенных пунктах.

В этот день в Териберке будет проведена обширная программа сразу на пяти площадках, четыре из которых – под открытым небом. Для детей будет разработан отдельный комплекс мероприятий с игровой площадкой, аттракционами и кукольным спектаклем. Также для них Областная детско-юношеская библиотека организует Библиоглобус.

В концерте примут участие лучшие коллективы Мурманской области: «Гармония», «Русские узоры», «Иван-чай», ансамбль песни и танца «Россия», «Колотый лед» и другие. Кроме этого пройдет выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка Мурманского краеведческого музея, кулинарная выставка и мастер-классы.

«Мурманские автосалоны представят новинки авторынка в части внедорожников, будет организован небольшой тест-драйв. Кольский район презентует саамские игры как самостоятельные мероприятие праздника «Териберская волна», – добавил председатель Комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Напомним, в апреле между главой администрации Кольского района и представителями саамского сообщества возник конфликт. Последние не хотели «отдавать» свой праздник Териберке, а провести его традиционно в Лопарской. Александр Лихолат в свою очередь надеялся таким образом привлечь больше внимания к саамскому празднику и их культуре.

Для доставки людей к Териберке будет организован платный автобус, а для личных автомобилей разрабатывается схема стоянки, сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. Всего ожидается более 2000 гостей. До фестиваля будет проведен ямочный ремонт и грейдеровка грунтового участка. Сопровождение ГИБДД обеспечит полную безопасность на всех участках дороги.

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