Фестиваль «Студеный берег» пройдёт В Коле

24 Мая 2017 года, 19:30

КОЛА/ 24 мая/ БИ-ПОРТ - Рок-фестиваль «Студеный берег – 2017» пройдёт 16-18 июня в Коле на берегу залива. Фестиваль, который проходит уже в третий раз, соберётся ценителей рок-музыки.

Специальный гость дня – команда Jack Action(Москва). Наряду с приезжей командой 16 июня выступят группы из Мурманской области – «Взлом» (Кировск) и «Ноленс Воленс» (Мурманск).

17 и 18 июня среди хэдлайнеров мероприятия такие команды, как «Мара», «Калинов Мост», «СЛОТ», «Черный Обелиск», «КняZz». В эти дни на сцену также выйдут команды из Мурманской области и гости из Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы.

Из новшеств фестиваля – развлечения на площадке для взрослых и детей. В этом году категория мероприятия 0+, так как очень много детей любят музыку, которую слушают их родители. Программа мероприятия будет насыщенной: множество розыгрышей, турниров, подарков от партнеров, фото с артистами и фотосессии на площадке, тематический салон красоты, где любой желающий сможет поставить себе ирокез или сделать прическу в стиле «Король и шут», примерить образ рок-звезды, воспользоваться услугами по аквагриму.