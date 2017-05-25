«Полицейский с рублевки» на ТНТ – лидер прайма в России

25 Мая 2017 года, 12:00

22 мая на канале ТНТ состоялась премьера второго сезона сериала «Полицейский с Рублевки».

Благодаря премьере второго сезона «Полицейского с Рублевки» ТНТ стал абсолютным лидером прайма.

По данным компании Mediascope, — телеизмерителя, который тщательно следит за телезрителями России и фиксирует зрительские предпочтения, первый эпизод нового сезона сериала ТНТ «Полицейский с Рублевки» посмотрел каждый 5-й моск-вич и практически каждый 5-й житель России.

Доля премьерной серии среди зрителей России в возрасте от 14 до 44 лет со-ставила 17,7%, Москвы – 17,6%.

Показатели в слоте среди молодежи от 18 до 30 лет еще выше: доля по Москве — 21%, доля по России — 23%.

По России премьера нового сезона «Полицейского с Рублевки» вывела ТНТ в лидеры среди всех российских телеканалов в вечернем слоте с 21.00 — 22.00 с долей 17,6% по аудитории от 14 до 44 лет.

Действия в новом сезоне разворачиваются в Бескудниково, — районе, с которого может начаться столичная реновация. Главный герой Гриша Измайлов (Александр Петров) получает повышение по службе и вместе со своим начальником подполковником Яковлевым (Сергей Бурунов) и следователем капитаном Мухичем (Роман Попов) направляется на работу из Барвихи в скромное Бескудниково.

Новый сезон «Полицейского с Рублевки» выходит на ТНТ с понедельника по четверг в 21.00.