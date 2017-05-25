Программа праздника «Териберская волна»

ТЕРИБЕРКА/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В Териберке 3 июня пройдет областной праздник «Териберская волна» – кульминационное мероприятие акции «Славься, Мурманская область!».
12:00-14:00 – Площадь у Териберского дома культуры
Познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети»
12:00-18:00 – Териберский Дом культуры (2 этаж)
Передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера»
12:00-18:00 – Центральная площадь
Ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства
12:00-18:00 – Центральная площадь
Гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли
12:00-18:00 – Центральная площадь
Выставка кулинарных изделий и мастер-классы студентов среднего профессионального образования по кулинарному мастерству «Вкус Арктики»
13:00-16:00 – Центральная площадь
Праздничная концертная программа «Славься, Мурманская область!»
14:00 – Териберский Дом культуры (зрительный зал)
Спектакль для детей «Королевский зайцы»
14:45-15:00 – База отдыха «Териберский берег»
Показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих
15:00 – Териберский Дом культуры (зрительный зал)
Презентация проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка-Варде)
15:00-16:00 – База отдыха «Териберский берег»
Презентация традиционных саамских игр
14:00-17:00 – Площадь у Териберского Дома культуры
Показательные выступления и мастер-классы клубов военно-исторической реконструкции
16:00-18:00 – Центральная площадь
Молодежная дискотека, танцевальное шоу
Фото: moya-planeta.ru