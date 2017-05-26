Мурманчане могут отправить свои предложения по благоустройству зоны отдыха на Семеновском озере

26 Мая 2017 года, 13:11

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Комитет по культуре администрации Мурманска уведомляет о начале проведения общественного обсуждения и сбора предложений и замечаний в отношении дизайн-проекта по благоустройству зоны отдыха озера Семёновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек.

Предложения и замечания принимаются по адресу: 183038, Мурманск, проезд Флотский, дом 1 или на адрес электронной почты: kultura@citymurmansk.ru.

Сроки приема – с 1 по 7 июня. Информация о результатах общественного обсуждения будет размещена на сайте администрации Мурманска не позднее 20 июня.