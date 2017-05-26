Музей-ледокол «Ленин» познакомил с Арктикой гостей фестиваля «Интермузей-2017»

26 Мая 2017 года, 14:45

МОСКВА/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В Москве на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» 25 мая состоялось открытие Международного фестиваля «Интермузей». Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот» в четвертый раз подряд становится его участником.

«Музей будущего» – главная тема XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей-2017». По итогам конкурса только 151 российский музей получил право разместить свой стенд в главном выставочном комплексе страны.

Атомфлот представил стенд – радиорубку атомного ледокола «Ленин». Профессиональному жюри и гостям фестиваля предлагается стать участниками секретной и опасной арктической экспедиции.

«Весь стенд – это единое игровое пространство, – говорит руководитель выставочного центра «Ленин»» Александр Тимофеев. – В эфире звучат позывные атомохода, работает телеграфный ключ, шумит море и кричат чайки... На стенде легендарного ледокола – живая Арктика!»

Гости стенда Росатомфлота становятся участниками квеста. Они получают задания из объявлений судовой радиостанции. Все вопросы связаны с историей атомного ледокольного флота. На память об экспозиции каждый из участников квеста получает фотографию с белым медведем, а победителям игры вручается медовый пряник с изображением атомного ледокола «Ленин».

Пройти квест можно до 29 мая в Центральном выставочном зале «Манеж».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» стал единственным представителем Госкорпорации «Росатом» на Международном фестивале музеев «Интермузей-2017».