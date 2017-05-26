Научная библиотека приглашает на День открытых дверей

26 Мая 2017 года, 15:16

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 27 мая пройдет День открытых дверей, посвященный Общероссийскому дню библиотек.

С 10:00 до 18:00 посетителей ждут путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по арт-объектам библиотеки. Участникам неформальной краеведческой экскурсии представится возможность увидеть Мурманск с высоты 18 метров, сделать необычные фотографии и узнать массу интересных фактов о Мурманске.

В рамках акции «Время читать!» будут организованы книжные выставки с альбомами по искусству, уникальными энциклопедиями, раритетами из фонда редких книг. Также в этот день стартует акция «Калейдоскоп подарков: книги и буклеты со всего света». Все желающие смогут получить в подарок буклеты и брошюры о странах Баренцева региона: карты дорог Норвегии, альбомы Эдварда Мунка, рецепты из Финляндии, книги о шведских традициях.

В День библиотек состоится интеллектуальная игра «Фантастический квиз» от команды «Квиз Арктика». Программу мастер-классов и необычных экскурсий предложит музей занимательных наук «Фокус», кофе и выпечку – библиотечное кафе «Ботаник». Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать мобильный планетарий.

Подробная программа Дня библиотек размещена на сайте библиотеки.