Спектакль «Бременские музыканты» пройдет в Мурманском областном драматическом театре

26 Мая 2017 года, 15:33

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной драматический театр 1 июня покажет благотворительный спектакль «Бременские музыканты», посвященный Международному Дню защиты детей.

В этот праздник театр приглашает посмотреть один из самых любимых спектаклей детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, несовершеннолетних детей из многодетных семей, в том числе представителей национально-культурных объединений Мурманской области. Они смогут посмотреть спектакль бесплатно.

Начало спектакля в 12:00 и в 15:00.