Спектакль «Rock-n-roll на закате» показали на сцене конгресс-отеля «Меридиан»

26 Мая 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Актеры Мурманского областного драматического театра 25 мая показали спектакль «Rock-n-roll на закате» на сцене конгресс-отеля «Меридиан».

Зрители, приобретая билеты на благотворительный спектакль, помогали детям. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в Мурманскую детскую клиническую больницу для лечения детей.

Премьера спектакля «Rock-n-roll на закате» состоялась на сцене Мурманского областного драматического театра 22 и 23 апреля. Режиссер-постановщик и исполнитель одной из главных ролей – заслуженный артист России Александр Водопьянов.

Спектакль «Rock-n-roll на закате» – совместное мероприятие Мурманского областного драматического театра и конгресс-отеля «Меридиан», приуроченное к Международному Дню защиты детей.