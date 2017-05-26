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Главная » Культура » В Мурманской области отметили 79-летие
 
 
 
 
27 Мая 2017 года, 11:20

В Мурманской области отметили 79-летие


МУРМАНСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Во Дворце культуры имени Кирова завершился торжественный вечер, посвященный 79-летию со дня образования Мурманской области. Накануне 28 мая были подведены итоги прошедшего года, губернатор рассказала собравшимся о тех результатах, которые удалось достигнуть за это время.

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«Область стабильно развивается и трудится, внося свой весомый вклад в экономику и обороноспособность государства. Каждый на своем малом и большом участке должен работать на конкретный результат, помня, что именно по результату будут судить о нем люди через пять, десять лет и в далеком будущем», – сказала Марина Ковтун.

Продолжила мероприятие церемония награждения. Государственные и региональные награды получили профессионалы своего дела. Медали «За спасение погибавших» губернатор вручила начальникам караулов пожарных частей Кандалакшского филиала Евгению Корнякову и Валерию Муратову. За вклад в развитие здравоохранения звание «Заслуженный врач РФ» было присвоено заведующей отделением Мурманской детской городской клинической больницы Ольге Котовой. Знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью» из рук главы региона получили актриса Драматического театра Алла Журавлева, завотделением сердечнососудистой хирургии больницы имени Баяндина Андрей Лукинский и народная артистка РСФСР Марина Скоромникова. Это далеко не весь список северян, удостоенных почетных наград. Так совпало, что Марина Скоромникова отмечает сегодня свой день рождения.

«Спасибо вам большое за такой подарок. Хочется сказать по поводу драматического театра, я надеюсь, что к юбилею области он начнет свою работу», – отметила Скоромникова.

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С праздником жителей Мурманской области поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – ее обращение было зачитано со сцены. После началась концертная программа, открытая солисткой Центра культуры «Полярная правда».

«Успех социально-экономического развития региона очевиден. Как только в регионе появляются инвестиции – появляются рабочие места Город

Мурманск, который я представляю, старше области, и не могу не отметить, что его развитие неразрывно с развитием региона, поэтому поздравляю с праздником и желаю успешной реализации всех намеченных планов», – рассказал журналистам мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

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Генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько в своей речи подчеркнул необходимость сделать акцент на «человеческий капитал».

«Мне кажется, наш регион находится на активной стадии развития, есть потенциал новых проектов — Арктика, Севморпуть. Очень важно, что был сделан акцент на человеческий капитал, чтобы молодые люди задерживались в области и возвращались сюда, и помогали своей квалификацией, направляя усилия для ее развития», – подчеркнул Масько.

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